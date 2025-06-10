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В «Динамо» оценили возможный приход Карпина

Гладышев: было бы интересно поработать с Карпиным в «Динамо»
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Telegram-канал московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев заявил, что ему было бы интересно поработать с Валерием Карпиным в составе бело-голубых. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне было бы интересно поработать в клубе с Валерием Георгиевичем. Мне он напоминает Сандро Шварца по тренировкам, интенсивности. Надо чуть вспомнить те требования, то же самое у Валерия Георгиевича, мне нравится такой футбол», — заявил Гладышев.

В СМИ появилась информация, что московское «Динамо» намерено объявить о назначении Карпина главным тренером команды до 16 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу нынешнего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. 6 июня россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1), а 10-го встретятся в Минске с Белоруссией.

Ранее Карпин рассказал о переговорах с «Динамо».

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