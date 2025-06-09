Стало известно, где продолжит карьеру тренер Осинькин

Российский специалист Игорь Осинькин в ближайшее время должен встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по поводу возможного назначения на пост главного тренера «Пари НН». Об этом сообщает Sport24.

Источник утверждает, что в случае успешных переговоров, в нижегородский клуб также перейдут футболисты, которые уже покинули «Крылья» — Иван Ломаев, Роман Ежов и Максим Витюгов.

При этом главным претендентом на этот пост является Марцел Личка, который уже встречался с Никитиным.

31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч. Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

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