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В Минспорта рассказали, останется ли Вяльбе во главе лыжной федерации

Дегтярев заявил, что Минспорта оценит работу Вяльбе весной 2026 года
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Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в организации дадут оценку деятельности Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) весной 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Она скорректировала свою линию поведения. Вяльбе уже 15 лет во главе федерации. Оценку ее работы будем ставить в марте-апреле на конференции федерации. Такова процедура», — сказал Дегтярев.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе ненавидит людей.

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