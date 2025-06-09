Роналду о травме: если бы мне пришлось сломать ногу ради сборной, я бы это сделал

Роналду заявил, что играл с дискомфортом в ноге в финале Лиги наций

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду после финала Лиги наций с Испанией признался, что вышел играть, чувствуя дискомфорт в ноге.

«Я чувствовал дискомфорт еще на разминке, это уже продолжалось длительное время. Но если бы мне пришлось сломать ногу ради национальной сборной, я бы это сделал. Это матч за титул, я должен был играть. Я отдал все силы, я прошел так далеко, как мог. И я помог команде, забив гол», — заявил он.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Роналду вместе с командой выиграл второй трофей Лиги наций. Всего на счету форварда три трофея в национальной команде, также он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

Ранее Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры после победы в Лиге наций.