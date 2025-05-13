Усик рассказал, готов ли он еще раз встретиться с Фьюри

Боксер Усик: если Фьюри вернется, мы устроим еще один бой

Украинский боксер Александр Усик заявил, что готов провести еще один поединок с британцем Тайсоном Фьюри, передает Queensberry Promotions.

«Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем еще один бой. Никаких проблем, я готов. Можно провести бой в Манчестере на «Олд Траффорд», — сказал Усик.

Украинский боксер в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против британского спортсмена Тайсона Фьюри, который в 2025 году после боев с украинцем объявил о завершении карьеры.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее Усик рассказал, как его нокаутировала лошадь.