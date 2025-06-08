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«Ничего удивительного»: Панарин об увольнении Ротенберга из СКА

Хоккеист Панарин не увидел ничего удивительного в увольнении Ротенберга из СКА
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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что его не удивило увольнение российского специалиста Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского СКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне очень важно, чтобы команда «Витязь» осталась в КХЛ. Единственное, я на это повлиять никак не могу. Просто надеюсь на то, что кто‑нибудь спасет эту команду. Если это будет Роман Ротенберг? Да хоть кто. Удивился ли я его увольнению из СКА? Ну, это спорт. Ничего удивительного», — заявил он.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.

Ранее Дмитрий Губерниев оставил пожелание Ротенбергу.

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