Похваливший Россию футболист сборной Израиля выбрался из Эстонии

Похвалившего Россию футболиста сборной Израиля Эли Дасу выпустили из Эстонии, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, полицейские, намеревавшиеся провести допрос бывшего футболиста московского «Динамо», не смогли этого сделать. Игрок благополучно вылетел из страны из аэропорта Таллина и уже прибыл в Венгрию, где израильская команда проведет следующий матч квалификации ЧМ-2026.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Федерация футбола Израиля после появления информации о допросе игрока отреагировала оперативно, вступив в контакт с федерацией Эстонии и МИД Израиля в Таллине. Вопрос был урегулирован дипломатически. Даса, который ушел из «Динамо» в мае 2025 года.

Ранее в Эстонии вывесили кровавый баннер с поддержавшим Россию футболистом.