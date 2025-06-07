Журова о Валиевой: идти в Думу без образования совершенно неправильно

Депутат Журова: не знаю, есть ли способности у Валиевой для политики

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что не знает, есть ли у фигуристки Камилы Валиевой способности для политической деятельности, передает Sport24.

«Не знаю, есть ли способности у Камилы для политической деятельности. Я не общалась с ней. Но получить образование у нее самое время. Идти без образования в Думу совершенно неправильно. Без этого ей самой будет некомфортно», — сказала Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Валиева посетила парад Победы.