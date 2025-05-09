«Одно из самых зрелищных событий»: Валиева посетила парад Победы

Российская фигуристка Камила Валиева посетила парад Победы, который проводился 9 мая на Красной площади. Об этом спортсменка рассказала в своем Telegram-канале.

«Это одно из самых зрелищных событий в моей жизни! Парад на Красной площади стал грандиозным триумфом памяти и славы — тысячи зрителей, затаив дыхание, наблюдали, как по брусчатке торжественным маршем прошли безупречные шеренги военных в парадном строю и легендарная техника», — написала фигуристка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой истекает в декабре 2025 года.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее было названо условие возвращения Валиевой.