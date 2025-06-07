На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роналду ответил на вопрос, сыграет ли он на клубном чемпионате мира

Криштиану Роналду не сыграет на клубном чемпионате мира
close
Stringer/Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не сыграет на клубном чемпионате мира. Его слова передает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

«Почти решено, что я не буду участвовать в клубном чемпионате мира. У меня было множество предложений. Были переговоры, контакты. Но нужно думать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Романо.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским «Аль-Насром». Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

Однако 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее болельщик на инвалидном кресле наехал на Криштиану Роналду.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами