Болельщик на инвалидном кресле наехал на Криштиану Роналду

Болельщик на инвалидном кресле случайно наехал на футболиста Криштиану Роналду, когда футболист давал ему автограф, сообщает Sport24 со ссылкой на Maisfutebol.
Инцидент произошел в Германии, куда Роналду прилетел вместе со сборной Португалии для участия в финальном этапе Лиги наций.
Роналду несколько раз потер ногу, а затем улыбнулся болельщику.
В полуфинале Лиги наций Португалия сыграет с Португалией. Встреча состоится 4 июня.
10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским «Аль-Насром». Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.
Однако 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.
Ранее сообщалось о том, что Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира.