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Футболист сборной России высказался об ошибке Сафонова в матче с Нигерией

Футболист сборной России Круговой об ошибке Сафонова: такое бывает
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник сборной России Данил Круговой высказался об ошибке голкипера Матвея Сафонова в товарищеском матче против Нигерии, отметив, что это просто стечение обстоятельств, передает «Матч ТВ».

«Что касается пропущенного мяча, то мы это наигрываем, тренируем, мячи не выбиваем, разыгрываем постоянно. Просто стечение обстоятельств. Сафонов случайно отдал слабо передачу, бывает. Будем сильнее», — сказал Круговой.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее в Нигерии рассказали, в чем сильна сборная России.

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