Экс-защитник сборной России: предпосылок для разгрома Нигерии я не вижу

Экс-игрок сборной России Гранат: предпосылок для разгрома Нигерии я не вижу

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что не видит предпосылок для разгрома Нигерии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Насколько вероятен разгром Нигерии? Почему нет? Особенно, если будет какой-нибудь быстрый гол или удаление у соперника. А так, предпосылок для этого на данный момент я не вижу», — сказал Гранат.

Поединок состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что матч Россия — Нигерия не является главным событием года.