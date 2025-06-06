Российский тренер: замена Ротенберга на Ларионова в СКА для меня не понята

Тренер Плющев о Ларионове в СКА вместо Ротенберга: не вижу в этом логики

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что не видит логики в замене Романа Ротенберга на Игоря Ларионова на посту наставника петербургского СКА, передает «Спорт уик-энд».

«Не вижу в этом никакой логики. Конечно, к Ротенбергу возникали вопросы, требовалось серьезное обсуждение. Но и замена для меня не понята. Да, Ларионов был яркий хоккеист. Но игрок и тренер — разные вещи», — сказал Плющев.

2 июня СКА объявил об отставке Романа Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.

Ранее Дмитрий Губерниев оставил пожелание Ротенбергу.