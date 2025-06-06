Новый тренер СКА не будет советоваться с Ротенбергом

Тренер СКА Ларионов заявил, что не будет советоваться с Ротенбергом

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что не будет советоваться с бывшим наставником команды Романом Ротенбергом, передает «Чемпионат».

«Не думаю, что это будет корректно, у каждого тренера свое видение. Я уже побеседовал с людьми, которые были в команде. Не вижу смысла разговаривать с прошлым тренерским штабом, здесь немного другие идеи», — сказал Ларионов.

2 июня СКА объявил об отставке Романа Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.

Ранее хоккейный агент призвал не вычеркивать Романа Ротенберга из спорта.