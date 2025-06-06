Карпин назвал задачи сборной России на матч с командой Нигерии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что перед командой стоит задача обыграть Нигерию в товарищеском матче, передает «Матч ТВ».

«Любой матч хочется выиграть. Такая задача ставится всегда. Хочется проверить все моменты, которые мы отрабатываем в обороне и в атаке. Посмотреть, когда уровень сопротивления будет такой, как с Нигерией», — сказал Карпин.

Поединок состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин резко ответил на вопрос о позоре в матче с Нигерией.