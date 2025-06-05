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«Семь-восемь мячей ждать не стоит»: экс-игрок ЦСКА о матче России и Нигерии

Экс-игрок Масалитин назвал сборную Нигерии сильным соперником для России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» назвал сборную Нигерии одним из самых серьезных соперников национальной команды России за последнее время, а также предположил, сколько голов стоит ожидать в товарищеском поединке.

«Да, можно назвать сборную Нигерии одним из сильнейших соперников России за последнее время. Но, по имеющимся данным, не приезжает часть основного состава, человек пять, которые очень хорошо проявили себя в европейских чемпионатах. Но это их проблемы, в каком составе они приезжают — в основном или дублирующем, резервном. У нас должна быть своя игра, свой результат. Ребята настроятся, я думаю, что покажут очень хороший футбол.

Я думаю, что, конечно, будет более серьезная игра, [чем раньше у сборной России]. Мячей по семь-восемь ждать не стоит, но три-четыре гола в общей сложности могут оформить», — отметил он.

Поединок состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее капитан сборной Нигерии заявил о серьезном настрое на матч с Россией.

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