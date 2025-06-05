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Ветеран «Спартака» назвал хорошей новостью возможный матч между Россией и Аргентиной

Тренер Гладилин: возможный приезд сборной Аргентины — это очень здорово
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Возможный приезд сборной Аргентины на товарищеский матч против сборной России пойдет на пользу и болельщикам, и российскому футболу. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«То, что ведутся переговоры, — уже хорошая новость. Движение идет, и рано или поздно такие матчи начнутся. У Аргентины в любом составе уровень футболистов высокий. Помимо звездных игроков, у них много ребят, которые играют и в стране, и за рубежом. Там несколько сборных можно собрать. Так что приезд аргентинской команды для нашей сборной — это очень здорово. Не только со спортивной точки зрения, потому что матч все-таки товарищеский. Но это и вопрос рекламы. Когда приезжает титулованная сборная, чемпион мира, это всегда интересно для болельщиков и важно для развития футбола.

Ждать ли после Аргентины других топ-соперников? Думаю, скоро все восстановится. Лето пройдет, и у нас будут варианты топовых соперников. Ситуация быстро меняется, и это неизбежно. Все зависит от разных раскладов, но это вопрос времени», — констатировал Гладилин.

О предварительной договоренности между Россией и Аргентиной сообщил Telegram-канал SHOT. Вскоре член исполкома РФС Александр Зотов заявил, что не в курсе ситуации.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в СШАМексике и Канаде.

Ранее украинский футболист извинился за то, что играл в России.

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