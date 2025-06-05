НХЛ не ждет российских игроков на ОИ-2026

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что не ждет участия российских игроков в предстоящем олимпийском турнире 2026 года. Его слова приводит The Athletic.

«На данный момент я не ожидаю, что что-то изменится. МОК и Международная федерация хоккея (IIHF) сделали заявление о том, что сборная России не примет участия в Играх. Сейчас мы не ожидаем Россию на турнире», — заявил Дэйли.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

На Олимпиаде-2022 команда Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла серебряные медали.

Ранее минское «Динамо» подписало двухлетний контракт с вратарем «Трактора» Заком Фукале.