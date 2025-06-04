Российский тренер рассказал, что может помешать ЦСКА победить в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, сможет ли московский ЦСКА выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), отметив короткую скамейку запасных команды, передает Vprognoze.ru.

«Здесь моих предвидений не хватит. У меня такое ощущение, что у ЦСКА несколько короткая скамейка запасных. Для того, чтобы вести борьбу на дистанции, нужна мощная скамейка и резервы», — сказал Непомнящий.

1 июня ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее голкипер ЦСКА отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.