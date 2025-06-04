Голкипер ЦСКА отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе

Вратарь ЦСКА Тороп не стал отвечать на вопрос о своем будущем в клубе

Голкипер московского ЦСКА А Владислав Тороп, подписавший с клубом новый контракт до лета 2030 года не стал отвечать на вопрос о том, видит ли он себя капитаном клуба, передает сайт команды.

«Очень провокационный вопрос. Не буду на него отвечать. (Улыбается.) Честно, не думал об этом. Время покажет», — сказал Тороп.

1 июня ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее тренер Борис Игнатьев заявил, что есть основания говорить о том, что ЦСКА готов к чемпионству.