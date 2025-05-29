Marca: футболист «Аль-Насра» Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира, несмотря на то, что его команда не пробилась на турнир, передает Marca.

У футболиста есть предложения от клубов, которые сыграют на этом турнире.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. За «Аль-Наср» он выступает с 2023 года, в завершившемся сезоне он стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет 25 забитых мячей.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

Однако 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее в «Аль-Насре» рассказали о переговорах с Роналду о новом контракте.