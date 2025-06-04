«Пари НН» уволит Гончаренко с поста тренера, стороны ведут переговоры о расторжении

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко не продолжит работу в клубе. По информации источника Legalbet, стороны ведут переговоры о расторжении контракта и в данный момент обсуждают сумму компенсации наставнику за его отставку.

Также сообщается, что Александр Удальцов продолжит работу на посту спортивного директора клуба, несмотря на неудачную концовку сезона. «Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3). При это нижегородцы, с большой долей вероятности, сохранят прописку в РПЛ из-за снятия оставшихся в лиге по спортивному принципу подмосковных «Химок».

47-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко принял «Пари НН» 9 октября 2024 года после неудачного старта сезона. Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета. Ранее в Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре».

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