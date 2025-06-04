В Овечкине увидели спортивного политика

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин может принести пользу России как спортивный политик, передает «ВсеПроСпорт».

«Я уверен, что именно как спортивный политик Овечкин может принести пользу нашей стране. Нисколько не сомневаюсь, что он сможет проявить себя в этом», — сказал Колобков.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин в Совете Федерации России рассказал, как ему удалось побить рекорд Уэйна Гретцки.