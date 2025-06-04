Овечкин подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил Совет Федерации. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента в Telegram.

39-летний форвард пообщался с сенаторами, после чего подарил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко собственную игровую джерси вашингтонского клуба с восьмым номером.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В Кубке Стэнли «Вашингтон» дошел до второго раунде, где в пяти матчах вылетел от «Каролины».

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