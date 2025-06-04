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Парк «Зарядье» анонсировал шахматную выставку

В парке «Зарядье» откроется выставка «Шахматный код. Игра. Наука. Искусство»
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Предоставлено галереей Yoomoota

В подземном музее «Зарядье» откроется выставка «Шахматный код. Игра. Наука. Искусство», сообщает пресс-служба парка.

Экспозиция приурочена к 105-летию проведения первого чемпионата Советского Союза по шахматам и Международному дню шахмат, который будет отпразднован 20 июля.

Отдельная линия будет посвящена тому, как менялись дизайн и оформление самих шахматных фигур. Партнер выставки Федерация шахмат России покажет разнообразные шахматные комплекты из Музея шахмат, включая фигуры для «протошахмат» — древней индийской игры чатуранги, комплекты, которыми играли чемпионы мира Михаил Ботвинник и Борис Спасский, и даже космические шахматы, разработанные для игры в невесомости.

Церемония открытия выставки состоится 5 июня в 17:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала Международная шахматная федерация (FIDE) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

Ранее Магнус Карлсен ударил кулаком по столу после поражения от действующего чемпиона мира.

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