Стали известны кандидаты на пост нового тренера «Пари НН»

На пост нового главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород» претендуют два человека, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, на освободившееся после отставки Виктора Гончаренко претендуют Марцел Личка и Игорь Осинькин. Прошлый сезон чешский специалист провел в московском «Динамо», а Осинькин проработал в самарских «Крыльях Советов».
31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26.
Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч. Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.
Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».
Ранее Александр Мостовой обвинил Андрея Мостового в том, что тот позорит фамилию.