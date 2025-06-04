«Пари НН» уволил главного тренера Гончаренко после поражения в стыках «Сочи»

Белорусский специалист Виктор Гончаренко отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб воспользовался пунктом в договоре с тренером о возможности расторжения соглашения в случае вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).

31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч. Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

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