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Ротенберг может закрыть долги «Витязя»

«Матч ТВ»: Ротенберг может помочь закрыть «Витязю» долги на сумму в 200 млн руб
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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг может поспособствовать сохранению подмосковного «Витязя», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Ротенберг провел беседу с генеральным менеджером клуба Игорем Варицким и попросил предоставить список задолженностей клуба, который составляет 200 млн рублей. Также Ротенберг попросил сохранить хоккеистов в клубе.

«Если Ротенберг сможет привлечь спонсоров на сумму в 1,5 млрд рублей, то позволит клубу сохранить вертикаль и продолжить существование. В таком случае он станет не только тренером, но и основным функционером», — говорится в сообщении.

Последние три сезона «Витязь» базировался в Балашихе, до этого представлял другие подмосковные города — Подольск и Чехов. За все время выступления в КХЛ клуб четырежды становился участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, когда могут вернуть хоккейную сборную России.

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