Стало известно, когда могут вернуть хоккейную сборную России

IIHF может вернуть Россию на международные турниры в феврале 2026 года

Международная федерация хоккея (IIHF) намерена в феврале 2026 года рассмотреть вопрос о возвращении сборной России на турниры под своей эгидой. Об этом сообщил глава организации Люк Тардиф.

По его словам, данный срок обозначен для удобства ротации между дивизионами и планировании календаря игр мирового первенства.

«Мы встретимся в феврале следующего года, чтобы снова обсудить ситуацию с турниром, который пройдет в 2027 году. Нам нужно это время для подготовки к турниру из-за системы повышения в классе и вылета из турнира», — заявил Тардиф.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

На Олимпиаде-2022 команда Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла серебряные медали.

Ранее российские хоккеисты окончательно лишились шанса на ОИ-2026.