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Назван игрок, который внес главный вклад в победу «Локомотива» в Кубке Гагарина

Тренер Суярков: Радулов своей игрой заводит мальчишек «Локомотива»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Первый тренер нападающего СКА Сергея Толчинского и старший тренер академии московского «Спартака» Сергей Суярков в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о значении 38-летнего нападающего Александра Радулова для победы ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина.

«Ну, это энергия команды, заводила! Сколько лет уже человеку, но как он заводит мальчишек, всегда приятно смотреть. Он и лезет на ворота, и шайбу на себя берет, закрывая видимость вратарю. Это тяжело заставить кого-то делать, потому что защитники бросают очень сильно, и если шайба попадет в тебя, это очень больно. Радулов – такой мастер, и он в большинстве стоит перед вратарем и закрывает видимость. Он очень помог завоевать Кубок Гагарина», — подчеркнул Суярков.

Радулов перебрался в «Локомотив» перед началом сезона-2024/25, подписав контракт в статусе свободного агента. В 60 играх регулярного чемпионата он отметился 34 (18+16) очками, а в 21 матче плей-офф набрал еще 16 (7+9) баллов. «Локомотив» выиграл и регулярный чемпионат КХЛ, и Кубок Гагарина.

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