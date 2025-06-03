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Лидер рейтинга тренеров КХЛ назвал главное изменение, принесшее «Локомотиву» Кубок Гагарина

Тренер Суярков: Никитин изменил игру «Локомотива» в атаке
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Известный хоккейный тренер, первый номер рейтинга детских тренеров Континентальной хоккейной лиги Сергей Суярков, являющийся старшим тренером в академии московского «Спартака», объяснил, как изменился ярославский «Локомотив» по сравнению с предыдущим сезоном, когда в финале Кубка Гагарина проиграл серию магнитогорскому «Металлургу» (0-4).

«Никитин исправил те ошибки, которые были в прошлом году. Можно было предугадывать, когда нападающий выезжает из угла, куда он пошлет шайбу. Сразу было понятно и видно, и «Металлург» на этом и подловил «Локомотив». А в этом году они уже больше импровизировали в атаке, Никитин ушел от этих стандартов», — считает Суярков.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Локомотив» под руководством Игоря Никитина занял первое место с отрывом от преследователей, после чего выиграл Кубок Гагарина, разгромив в финальной серии челябинский «Трактор» (4-1). Никитин возглавляет «Локомотив» на протяжении четырех сезонов. До того он работал с московским ЦСКА, с которым трижды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ и в 2019 году завоевал Кубок Гагарина.

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