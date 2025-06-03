Тренер «Спартака» назвал лучшего наставника в КХЛ

Старший тренер академии московского «Спартака» Сергей Суярков, возглавляющий рейтинг лучших детских тренеров Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал главного тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина самым сильным тренером КХЛ.

«Самый сильный тренер в КХЛ – это, конечно же, Никитин. Но игру его команды смотреть не очень интересно, такая своеобразная. В «Локомотиве» у него, как и раньше в ЦСКА, много народу, особенно молодежи. Ее ставят в рамки: шаг вправо, шаг влево – и ты уходишь в фарм-клуб. Так же и в ЦСКА было: ты, например, повернул не в ту сторону, куда отлетела шайба, и следующую игру ты уже не выходишь. Третье-четвертое звено играет чисто по заданию. Шаг в сторону, и ты уже в фарм-клубе. Там сумасшедшая дисциплина, и результат давала в первую очередь самоотверженная игра в обороне», — считает Суярков.

«Локомотив» под руководством Игоря Никитина за четыре сезона дважды выходил в финал Кубка Гагарина, выиграв в нынешнем сезоне у челябинского «Трактора» (4-1) после прошлогоднего поражения от магнитогорского «Металлурга» (0-4). Ранее специалист в 2019 году выигрывал Кубок Гагарина с московским ЦСКА.

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