Клуб КХЛ прекращает существование

ТАСС: «Витязь» не выступит в новом сезоне КХЛ из-за финансовых проблем

Подмосковный «Витязь» прекращает свое существование, сообщает ТАСС.

По информации источника, клуб не выступит в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за финансовых проблем и будет расформирован.

«Витязя» больше не будет, финансирование прекращается», — заявил источник.

Последние три сезона «Витязь» базировался в Балашихе, до этого представлял другие подмосковные города — Подольск и Чехов. За все время выступления в КХЛ клуб четырежды становился участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25 стал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся 21 мая на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее стало известно, возглавит ли Роман Ротенберг «Витязь».