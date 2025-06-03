Черчесов заявил, что болеет против белорусов в матче с Казахстаном

Тренер Черчесов заявил, что будет болеть за Казахстан в матче против Белоруссии

Бывший главный тренер сборной России, московских «Спартака», «Динамо» и национальной команды Казахстана Станислав Черчесов заявил, что будет поддерживать казахстанцев в товарищеском матче против Белоруссии. Слова специалиста приводит Legalbet.by.

«Когда играют разные по силе сборные, все зависит от того, в каком состоянии приедут лидеры. Это не клуб, где ты постоянно имеешь влияние на игроков. Поэтому сложно сказать, кто фаворит, соперники равные. Белорусы, уж извините, но буду болеть за Казахстан», — сказал Черчесов.

Специалист отказался выделять кого-либо из игроков сборной Белоруссии. По мнению Черчесова, это «создает дополнительные проблемы тренерам», так как футболисты могут по-разному реагировать на похвалу в свой адрес перед матчем.

Тренер пожелал, чтобы сборные Казахстана и Белоруссии провели хороший матч и дали своим тренерам достаточно пищи для размышлений.

«В отборочных играх и белорусы, и казахи выглядели боеспособными командами», — отметил Черчесов.

Матч Белоруссия — Казахстан состоится 5 июня на стадионе «Борисов-Арена». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Ранее стали известны исключенные из РПЛ команды.