Стал известен новый тренер «Сочи»

Вячеслав Козлов стал новым главным тренером хоккейного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба черноморцев.

По официальной информации, контракт 53-летнего специалиста с «леопардами» заключен на два года. Предыдущим местом работы Козлова было московское «Динамо», где он ассистировал главному тренеру Алексею Кудашову.

По итогам сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сочинский клуб не попал в плей-офф.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее российский журналист высказался против увольнения Романа Ротенберга из СКА.