Стало известно, когда «Пари НН» официально вернут в РПЛ

В РФС заявили, что заседание исполкома по вопросу «Пари НН» пройдет до 8 июня

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил, что заседание исполкома организации, на котором планируется утвердить состав участников сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ), состоится до 8 июня.

«Исполком РФС будет в ближайшее время. Думаю, на этой неделе», — заявил Митрофанов.

На исполкоме ожидается, что клуб «Пари Нижний Новгород», который уступил «Сочи» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26, будет официально включен в список участников сезона.

Встреча, которая состоялась 31 мая на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч. Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

Ранее стало известно, как прошли выборы 16-й команды РПЛ.