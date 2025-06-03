«Забрало надели и ничего не видно»: Роднина усомнилась в образованности хоккеистов

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина усомнилась в образованности хоккеистов, передает Sport24.

«Стереотип о необразованных фигуристах? В какой-то момент они были самыми сильными в мире. У нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. Там все блещут умом? Забрало надели и ничего не видно», — сказала Роднина.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что сборная России по хоккею не сыграет на Олимпиаде.