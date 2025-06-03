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МОК подтвердил, что сборная России по хоккею не сыграет на Олимпиаде

МОК поддержал решение IIHF о недопуске сборной России по хоккею на ОИ
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Телеграм-канал «Хоккей России»

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить мужскую сборную России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года, передает РИА Новости.

«Рекомендация исполнительного совета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе. Группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой», — говорится в сообщении.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее стало известно окончательное решение по допуску российских хоккеистов на Олимпиаду.

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