«Вашингтон» запустил в продажу коллекционные миниатюры в честь рекорда Овечкина в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» запустил в продажу на своем сайте коллекционные миниатюры в честь снайперского рекорда Александра Овечкина в НХЛ.

В продаже имеются миниатюрные копии его рекордной шайбы, хоккейных ворот и ледового покрытия НХЛ в двух различных вариантах. Миниатюры можно купить по цене от $895 до $1495.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Уэйн Гретцки раскрыл, когда осознал шансы Овечкина побить его рекорд в НХЛ.