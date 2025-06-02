Гретцки раскрыл, когда осознал шансы Овечкина побить его рекорд в НХЛ

Экс-хоккеист Гретцки: еще в 2006 году понял, что Овечкин может побить рекорд

Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки вспомнил о моменте, когда осознал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить его «вечный» снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит RMNB.

Он признался, что это произошло в 2006 году во время матча «Финикс Койотс», который он тогда тренировал, против «Вашингтона».

«Кто-то на днях спросил меня: «Когда вы поняли, что у Овечкина есть шанс побить ваш рекорд?». И я ответил, что это случилось, когда я тренировал против него в его первый сезон. Тогда он дважды прошел через всю команду и забил, лежа на спине», — поделился он.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в возвращение Овечкина в Россию не поверили.