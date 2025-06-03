Первый тренер нападающего СКА рассказал, подойдет ли команде Ларионов

Старший тренер академии московского «Спартака» и первый наставник нападающего санкт-петербургского СКА Сергея Толчинского Сергей Суярков в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером армейцев из Северной столицы после отставки Романа Ротенберга.

«Ларионов, мне кажется, как раз тот тренер, который нужен этим игрокам. Он построит правильный хоккей, даст им играть, и будет приятно смотреть на команду. Думаю, с Ларионовым они должны показать результат, и я сам первым пойду посмотреть на них, потому что мне очень нравилось, как играло его «Торпедо». Мне вообще нравился их дуэт еще с Козыревым, но сейчас Игорь Николаевич стал намного более опытным тренером», — считает Суярков.

Ларионов последние годы работал в нижегородском «Торпедо», из которого ушел после вылета в первом раунде Кубка Гагарина этого сезона от ярославского «Локомотива» (0-4). СКА также уступил на первой стадии плей-офф, проиграв серию столичному «Динамо» (2-4).

Ранее Ротенберг не получил ни одного голоса на премии КХЛ.