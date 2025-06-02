В СКА назвали имя нового главного тренера команды

Игорь Ларионов стал новым главным тренером хоккейного петербургского клуба СКА после отставки со своего поста Романа Ротенберга, сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов. Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ларионов до этого работал в нижегородском «Торпедо». За три года он трижды выводил клуб в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако дальше четвертьфинала «Торпедо» не прошло ни разу.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

30 мая в СКА признали работу Ротенберга неудовлетворительной после заседания совета директоров клуба. Также по итогам мероприятия cовет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложили полномочия «с немедленным эффектом».

Ранее Ротенберг не получил ни одного голоса на премии КХЛ.