На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Южноамериканская сборная отказывается играть с Россией в 2025 году

Сборная Венесуэлы не сможет провести товарищеский матч с Россией в 2025 году
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Футбольной федерации Венесуэлы заявили, что провести товарищеский матч со сборной России в 2025 году невозможно из-за отборочных игр к чемпионату мира. Об этом пишет Sport24.

«У нашей команды в приоритете эти матчи. Как только закончится квалификационный раунд, мы будем рассматривать возможность сыграть с Россией. Потенциально товарищеский матч с российской сборной возможен в следующем году перед мундиалем в США», — указали в федерации.

В июне сборная России сыграет два товарищеских поединка. Первый матч между командами России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня российские футболисты сыграют в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее стало известно, когда сборная России сыграет с Парагваем.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами