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Россиянка проиграла американке на «Ролан Гаррос», уступив первый сет 0:6

Россиянка Александрова проиграла американке Гауфф на «Ролан Гаррос»
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Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 20-я ракетка мира, не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В матче четвертого круга российская спортсменка проиграла представительнице США Кори Гауфф, которая расположилась на втором месте мирового рейтинга. Встреча, которая длилась 1 час 22 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 0:6, 5:7.

Александрова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из девяти. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде Гауфф сразится с победительницей противостояния между двумя спортсменками из США — Хейли Баптист и Мэдисон Киз.

Александрова — победительница шести турниров WTA (из них пять в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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