Клубу РПЛ разрешили вести переговоры с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что одному из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) разрешили вести переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, передает Sport24.

«Я уже неоднократно говорил — для нас более предпочтителен вариант, когда тренер работает только в сборной. Но пока нас не вернули, совмещение возможно. Один клуб получил от нас добро на ведение переговоров с Карпиным», — сказал Дюков.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее в петербургском «Зените» отреагировали на возможное назначение Карпина в московское «Динамо».