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Назван футболист, благодаря которому ЦСКА выиграл Кубок России

Тренер Балахнин: ЦСКА заслужил победу в Кубке, потому что в воротах был Акинфеев
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РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал ключевой фигурой в Суперфинале Кубка России, который армейцы выиграли у «Ростова» в серии пенальти. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин.

«Здесь трудно говорить о закономерности, потому что все решилось по пенальти. Это всегда непредсказуемо. Можно сказать, что ЦСКА победил заслуженно, потому что в воротах стоял Акинфеев — он, конечно, потянул. А говорить об игре как таковой не приходится, потому что она фактически была без моментов и в те, и в другие ворота. Так что я бы не стал говорить, что кто-то заслужил победу по игре», — констатировал Балахнин.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. При этом на 9-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в сетку ворот «Ростова», но гол после шестиминутного просмотра повтора арбитрами был отменен из-за офсайда у Мойзеса. В серии пенальти армейцы оказались точнее — 4:3. В составе красно-синих не реализовал попытку Игорь Дивеев, а у «Ростова» не забили Хорен Байрамян и Алексей Сутормин. Байрамян попал в штангу, а удар Сутормина парировал Акинфеев, и этот сейв оказался для ЦСКА победным. Армейцы в девятый раз завоевали Кубок страны.

Ранее Акинфеев стал самым титулованным игроком в истории российского футбола.

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