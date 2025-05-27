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Во Франции заявили, что Головин не является лидером «Монако»

Журналист Момон: Головин не является лидером «Монако»
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Panoramic/Global Look Press

Журналист L'Equipe Антуан Момон заявил Sport24, что футболист Александр Головин не является лидером «Монако».

«Здесь, во Франции, мы часто говорим о том, что Алекс может уйти из клуба. Надеемся увидеть прежнего Головина, но не исключаем, что клуб может продать травматичного футболиста», — сказал Момон.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 28-летний Головин выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее агент Головина высказался о возвращении игрока в Россию.

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