В МИД РФ высмеяли выборы главы Международной федерации настольного тенниса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла выборы главы Международной федерации настольного тенниса, где победу одержала шведка Петра Сёрлинг.

Захарову возмутило, что по итогам офлайн-голосования, прошедшего в Дохе, победу с перевесом в 11 голосов одержал катарец Халил Аль-Моханнади, после чего Сёрлинг получила дополнительные 17 голосов онлайн.

«Шведка просто проиграла выборы, но накрутила себе голоса некими электронными бюллетенями, лишь бы остаться в кресле президента. Этот вопиющий случай, конечно, войдет в историю спорта как еще один пример позорной политизации», — говорится в тексте сообщения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

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