Губерниев назвал вредителями тех, кто говорит о том, что санкции сделали российский спорт сильнее

Cпортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что отстранение России от международных соревнований не пошло российскому спорту на пользу, передает Sport24.

«Вообще все рассказы о том, что вот эти спортивные санкции сделали нас сильнее, говорят либо вредители, либо те, кто ничего не понимает. Мы не можем стать сильнее априори, не имея достаточной соревновательной практики с сильнейшими», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на отказ литовцев выйти на церемонию награждения с россиянами.